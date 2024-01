Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: Versammlungsgeschehen in Schwerin

Schwerin (ots)

In Schwerin fand am heutigen Abend ab 18.00 Uhr eine angemeldete Versammlung zum Thema "Nie wieder ist jetzt! - Gegen rechte Hetze und Deportationspläne" statt. An dem polizeilich begleiteten Aufzug, der nach einer Auftaktkundgebung auf dem Markplatz durch die Paulsstadt führte, nahmen in der Spitze etwa 2.600 Personen teil. Die Veranstaltung endete nach einer Abschlusskundgebung gegen 20.45 Uhr an ihrem Ausgangsort und nahm einen friedlichen Verlauf.

Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell