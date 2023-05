Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Pkw aufgebrochen

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

In der Nacht vom 03. zum 04. Mai schlug eine noch unbekannte Person die Seitenscheibe eines Pkw Audi in der Straße Am Wiegwasser ein und entwendete daraus ein Paket, welches in Tatortnähe wieder aufgefunden werden konnte. Am PKW entstand ein Sachschaden von ca. 250 Euro. Hinweise zum noch nicht bekannten Täter nimmt die Polizei in Gotha unter der Rufnummer 03621/781124 entgegen. Bezugsnummer: 0114013/2023. (av)

