POL-HRO: Brand einer Strohmiete in Hohen Schwarfs (LK Rostock)

Schwerin (ots) - Am Samstagvormittag des 23.09.2023 erhielt die Polizei gegen 09:50 Uhr einen Hinweis, dass an der Kreuzung "Wickendorfer Straße" und "An der Chaussee" in Schwerin-Medewege eine augenscheinlich alkoholisierte Ford-Fahrerin an der Weiterfahrt gehindert wird. Zuvor hatten Zeugen das Fahrzeug bereits in auffälliger Fahrweise festgestellt. An der Kreuzung stoppte die Fahrerin des Ford bei "Rot" erst weit ...

