Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Einfamilienhaus- Zeugensuche

Ohrdruf (Landkreis Gotha) (ots)

Gestern, in der Zeit zwischen 09.30 Uhr und 10.40 Uhr begaben sich ein oder mehrere bislang unbekannte Personen widerrechtlich auf ein Grundstück in der Suhler Straße. Anschließend drangen der oder die Unbekannten in ein dort befindliches Einfamilienhaus ein, durchsuchten Räume und entwendeten Schmuck sowie Bargeld in noch nicht bekannter Höhe. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0207057/2023) entgegen. (jd)

