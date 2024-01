Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Auf frischer Tat ertappt und geflüchtet

Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots)

Aktuellen Ermittlungen zufolge verschaffte sich ein unbekannter Mann am Samstag (06.01.) gegen 03:15 Uhr Zugang zu einem Mercedes AMG, der in der Kasinostraße geparkt war. Als dies der 25-jährige Fahrzeughalter bemerkte, riss er die Autotür auf und konfrontierte den Unbekannten. Um die Flucht ergreifen zu können, zückte der Mann ein Messer und setzte dies gegen den 25-Jährigen ein. Der bislang unbekannte Täter flüchtete zu Fuß in Richtung Landwehrstraße. Er erbeutete unter anderem einen Fahrzeugschlüssel, eine Sonnenbrille und Bargeld. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde der Fahrzeughalter durch den Angriff leicht an der Hand verletzt. Der entstandene Schaden wird auf rund tausend Euro geschätzt. Der Angreifer konnte beschrieben werden. Er ist männlich, circa 40 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß und war schwarz bekleidet.

Mögliche Zeugen, welche den Tathergang beobachten konnten, den mutmaßlichen Täter auf seiner Flucht gesehen haben oder Hinweise zu ihm liefern können, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 21 in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell