POL-DA: Schaafheim: Wer vermisst seinen Emu? / Freilaufendes Tier durch Straußenfarm in Obhut genommen

Darmstadt (ots) - Im Zeitraum von Freitag (05.01.) 12 Uhr bis Samstag (06.01.) 16.50 Uhr drangen Kriminelle in ein Wohnhaus in der Straße "In den Rödern" ein. Durch das Aufbrechen einer Kellertür gelangten die unbekannten Täter in die Innenräume und durchsuchten das gesamte Haus. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist es noch unklar, ob Gegenstände entwendet ...

