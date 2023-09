Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl: Gesuchter zahlt Geldstrafe und entgeht Gefängnis

Magdeburg (ots)

Am Samstag, den 16. September 2023 kontrollierte eine Streife der Bundespolizei gegen 11:35 Uhr einen Reisenden auf Bahnsteig 7/8, am Hauptbahnhof in Magdeburg und überprüfte seine angegebenen Personalien in der Fahndungsdatei der Polizei. Dies ergab, dass gegen den Vietnamesen ein offener Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Magdeburg vorlag. Demnach wurde der 41-Jährige bereits im November 2022 vom Amtsgericht Magdeburg wegen Verstößen gegen das Aufenthaltsgesetz zu einer Geldstrafe von 450 Euro oder einer Ersatzfreiheitsstrafe von 30 Tagen verurteilt. Da er weder den geforderten Betrag zahlte, noch sich dem Strafantritt, trotz vorheriger Ladung, stellte, wurde der Haftbefehl im Mai dieses Jahres erlassen. Die Beamten eröffneten dem Mann den Haftbefehl, nahmen ihn fest und mit zur Dienststelle. Der Festgenommene zahlte den geforderten Geldbetrag und konnte nach Quittierung und Beendigung aller polizeilich notwendigen Maßnahmen die Dienststelle wieder als freier Mann verlassen. Die ausschreibende Behörde wurde über den Aufgriff und die Einzahlung durch die Bundespolizei informiert.

