Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Sexuelle Belästigung im Zug: Mitreisender Bundespolizist schreitet ein

Bahnstrecke Uelzen - Magdeburg, Schnega (ots)

Am Freitag, den 15. September 2023 kam es in einem Regionalexpress auf der Strecke Uelzen - Magdeburg, auf Höhe Schnega, gegen 21:00 Uhr zu einer sexuellen Belästigung: Nach Angaben der 20-jährigen Geschädigten berührte sie ein Reisender mehrfach unsittlich am Bein. Daraufhin verließ sie ihren Sitzplatz und meldete den Vorfall einen Zugbe-gleiter. Dieser wiederum wand sich an einen mitreisenden Bundespolizis-ten, der sich dem Sachverhalt sofort annahm. Die Frau identifizierte den Tatverdächtigen. Der Bundespolizist konfrontierte ihn mit dem Vorwurf und nahm die Personalien des 35-jährigen Inders auf. Dieser bestritt die ihm zur Last gelegten Vorwürfe, worauf sich eine weitere Zeugin meldete. Sie hatte ebenfalls beobachtet, wie die Geschädigte abrupt und verschreck aufstand und flüchtete. Die fahndungsmäßige Überprüfung des Mannes ergab, dass er bereits mehrfach mit ähnlich gelagerten Sachverhalten polizeilich in Erscheinung getreten war. Eine entsprechende Videosichtung wurde veranlasst und eine Strafanzeige wegen sexueller Belästigung gefertigt.

