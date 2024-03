POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Über Kreisverkehr gefahren und mit Pkw abgehoben - ein Schwerverletzter

Freiburg (ots) - Der bei einem Einbruch in der Nacht von Donnerstag, 29.02.2024, auf Freitag, 01.03.2024, in eine Verkaufshalle im Allmendweg in Bötzingen entwendete Tresor wurde am Samstag, 02.03.2024, gegen 11:30 Uhr in einem Waldstück zwischen March-Buchheim und Gottenheim aufgefunden. Der Finder war mit ...

