Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Eichstetten: Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus

Freiburg (ots)

Am Samstag, 02.03.2024, brach in einer Wohnung in der Hebelstraße in Eichstetten ein Feuer aus. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde eine Bewohnerin auf den Brand aufmerksam und zog sich bei ersten Löschversuchen eine Rauchgasvergiftung zu. Weitere Bewohner des Mehrfamilienhauses wurden aufgrund der Rauchmelder aufmerksam und konnten gefahrlos das Gebäude verlassen. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Eichstetten und Bötzingen konnten den Brand schnell unter Kontrolle bekommen und löschen. Die verletzte Bewohnerin musste zunächst in eine Klinik eingeliefert werden, konnte aber noch am gleichen Tag wieder entlassen werden. Die betroffene Wohnung ist vorerst nicht bewohnbar. Die anderen Hausmitbewohner konnten in ihre Wohnungen zurückkehren. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf ca. 30.000 Euro. Das Polizeirevier Breisach ist mit der Ermittlung der Brandursache beauftragt.

