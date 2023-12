POL-NMS: 231222-1-pdnms Zeugen nach Hundebiss in Wasbek gesucht

Rendsburg (ots) - Am 18.12.2023 gegen 23.05 Uhr bemerkte ein Anwohner in der Flensburger Straße in Rendsburg ein Feuer im Kellerbereich eines Mehrfamilienhauses und rief die Feuerwehr. Das Feuer war in einem Kellerverschlag des Gemeinschaftskellers ausgebrochen, ein Übergreifen der Flammen auf andere Teile des Mehrfamilienhauses konnte von der Feuerwehr verhindert ...

