Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gemarkung Lörrach: Flucht vor Polizeikontrolle endet in Schutzplanke

Freiburg (ots)

Ein 21-jähriger Pkw-Fahrer fuhr am Sonntagmorgen, 03.03.2024, kurz nach 07.00 Uhr, an der Anschlussstelle Kandern von der Autobahn A 98 ab und wollte sich anschließend durch ein Wendemanöver auf der Kreisstraße einer Kontrolle der Bundespolizei entziehen. Dabei kam er nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Schutzplanke. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der 21-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis sei. Zudem steht der 21-Jährige im Verdacht unter der Wirkung von berauschenden Mitteln unterwegs gewesen zu sein. Im Krankenhaus erfolgte eine Blutentnahme. Am Pkw entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 11.000 Euro geschätzt.

