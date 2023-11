Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 17.11.2023.

Wolfenbüttel, Goslar (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Braunschweig und der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel.

Ermittlungserfolg der Polizei nach Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Polizei durchsuchte fünf Wohnungen in Wolfenbüttel und Goslar.

Der Zentrale Kriminaldienst der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel führte umfangreiche Ermittlungen wegen unerlaubtem, bandenmäßigem Handeltreiben mit Heroin in nicht geringer Menge durch. Das Ermittlungsverfahren richtet sich gegen fünf Tatverdächtige aus Wolfenbüttel und Goslar im Alter zwischen 33-56 Jahren.

Auf Grund der gewonnenen Ermittlungsergebnisse konkretisierte sich der Tatverdacht gegen vier Männer und eine Frau. Das zuständige Amtsgericht erließ daraufhin Durchsuchungsbeschlüsse für die Wohnungen der Tatverdächtigen.

Am 16.11.2023 in der Zeit von 08:00-16:00 Uhr durchsuchten Einsatzkräfte der hiesigen Dienststelle insgesamt vier Wohnungen in Wolfenbüttel und eine Wohnung in Goslar. Sie wurden hierbei von Einsatzkräften aus Goslar und Braunschweig unterstützt.

In allen Wohnungen konnten beweiserhebliche Substanzen, andere für das Verfahren relevante Beweismittel und Datenträger sichergestellt werden. Die Beamten stellten ca. 1 kg Heroin, Streckmittel im Kilobereich und Bargeld in einer szenetypischen Stückelung fest.

Der Einsatzleiter der Polizei, Herr EKHK Dominik Gerecke, verdeutlicht, dass es sich bei den aufgefundenen Hartdrogen um eine nicht alltägliche Menge handelt und wertet dies als polizeilichen Ermittlungserfolg.

Die Überprüfung einer sechsten nicht tatverdächtigen Person ergab, dass diese mit einem U-Haftbefehl zur Fahndung ausgeschrieben war. Alle angetroffenen Personen wurden von der Polizei zur Dienststelle zwecks Durchführung strafprozessualer Maßnahmen verbracht. Bei zwei Personen konkretisierte sich der Verdacht. Sie wurden vorläufig festgenommen.

Die Staatsanwaltschaft Braunschweig prüft, ob Haftgründe zum Erlass von Untersuchungshaftbeschlüssen vorliegen, um entsprechende Anträge beim zuständigen Amtsgericht stellen zu können.

Weitere Auskünfte erteilt ihnen die Staatsanwaltschaft Braunschweig.

Fahrzeug erfasste Seniorin.

Wolfenbüttel, Dr.-Heinrich-Jasper-Straße, 16.11.2023, 05:45 Uhr.

Der 68-jährige Fahrer eines Kraftfahrzeuges befuhr die Dr.-Heinrich-Jasper-Straße, aus Richtung Hauptstraße kommend, in Fahrtrichtung Lessingplatz. Zeitgleich habe die 75-jährige Seniorin die Fahrbahn von links nach rechts überquert. Die Frau wurde von dem Fahrzeug erfasst und erlitt hierbei Verletzungen am Kopf. Sie musste mit einem Rettungswagen in das örtliche Krankenhaus gefahren werden. Die Polizei ermittelt die Unfallursache. Der Schaden beträgt mindestens 5.000 Euro.

