POL-FR: Lörrach: Mann mutmaßlich stark alkoholisiert mit E-Scooter unterwegs

Am Sonntagmorgen, 03.03.2024, gegen 11.00 Uhr, kontrollierte die Polizei in der Georges-Köhler-Straße ein 29-jähriger Mann, welcher auf einem E-Scooter unterwegs war. Ein durchgeführter Alkoholvortest ergab ein Ergebnis von etwa 2,5 Promille. In einem Krankenhaus erfolgte eine Blutentnahme. Der Führerschein wurde beschlagnahmt.

