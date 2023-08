API-TH: Mehrstündige Verkehrsbeeinträchtigung der A71 Richtung Schweinfurt

Schleifreisen (ots) - Ein Verkehrsunfall mit einem getöteten Fahrzeugführer ereignete sich am Sonntag, 06.08.2023, gegen 01:45 Uhr, auf der Bundesautobahn 38. Der 80-jährige Fahrer eines PKW fuhr zwischen den Anschlussstellen Nordhausen und Heringen in Richtung Leipzig. Im Baustellenbereich kam es zu einem Stau. Der 80 - Jährige fuhr auf einen PKW, der am Stauende stand, auf. Er verstarb noch an der Unfallstelle. Es ...

