Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Siebenstündige Vollsperrung der A38 Richtung Leipzig

Heringen, Nordhausen (ots)

Zu einer 300 Meter langen Ölspur kam es am gestrigen Vormittag gegen 10:30 Uhr auf der A38 in Fahrtrichtung Leipzig. Ein 47-jähriger Rumäne fuhr mit seinem Lkw im einspurigen Baustellenbereich zwischen der Anschlussstelle Heringen und der Landesgrenze Sachsen-Anhalt. Die Sattelzugmaschine erlitt einen Motorschaden. Dabei trat Öl aus dem Motor aus, welches sich über mehrere hundert Meter auf der Fahrbahn verteilte. Die Autobahn musste somit aufgrund der Reinigungsarbeiten in Richtung Leipzig für sieben Stunden voll gesperrt. Die Reinigungsarbeiten wurden durch einen Umweltdienst realisiert. Durch die Autobahnmeisterei wurde eine Ableitung an der Anschlussstelle Heringen gestellt. Es kam zu starken Verkehrsbeeinträchtigungen. Es bildete sich ein zehn Kilometerlanger Rückstau. Gegen 17:45 Uhr waren die Renigungsarbeiten beendet und die Fahrbahn konnte durch die Autobahnmeisterei wieder freigegeben werden.

