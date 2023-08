Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Verkehrsunfall mit einer getöteten Person

Schleifreisen (ots)

Ein Verkehrsunfall mit einem getöteten Fahrzeugführer ereignete sich am Sonntag, 06.08.2023, gegen 01:45 Uhr, auf der Bundesautobahn 38. Der 80-jährige Fahrer eines PKW fuhr zwischen den Anschlussstellen Nordhausen und Heringen in Richtung Leipzig. Im Baustellenbereich kam es zu einem Stau. Der 80 - Jährige fuhr auf einen PKW, der am Stauende stand, auf. Er verstarb noch an der Unfallstelle. Es entstand Sachschaden von. ca. 25.000 EUR. Beide PKW mussten abgeschleppt werden. Die Autobahn war zur Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten voll gesperrt. Ein Gutachter kam zum Einsatz. Die Ermittlungen zur Unfallursache wurden aufgenommen.

