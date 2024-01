Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Körperliche Auseinandersetzung nach Verkehrsunfall

Obrigheim (Pfalz) (ots)

Am Freitag, den 05.01.2024, gegen 18:50 Uhr, kam es auf der K29, zwischen Obersülzen und Obrigheim, während eines Überholvorgangs zu einer leichten Berührung der Außenspiegel der in gleicher Richtung fahrenden Fahrzeuge. Nachdem beide Fahrzeugführer am Ortseingang anhielten, kam es zunächst zu einem Wortgefecht und anschließend zu einer körperlichen Auseinandersetzung beider Parteien. Beide Personen zogen sich leichte Verletzungen zu. Zudem wurde die Heckscheibe von einem der Fahrzeuge während dieser Auseinandersetzung beschädigt.

