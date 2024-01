Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unter Drogeneinfluss unterwegs...

Lambrecht/ Pfalz (ots)

... war am 05.01.2024 um 10:35 Uhr ein 21-Jähriger aus Ludwigshafen mit seinem Transporter in der Fabrikstraße in 67466 Lambrecht/ Pfalz, als er einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Hierbei konnte festgestellt werden, dass der Mann unter dem Einfluss von Cannabis steht. Daher wurde der Fahrzeugschlüssel dem fahrtüchtigen Beifahrer übergeben und dem Ludwigshafener im weiteren Verlauf eine Blutprobe entnommen. Dieser muss sich nun in einem Straf-, sowie einem Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten. Zudem wird die Führerscheinstelle über den Vorfall informiert.

