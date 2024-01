Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Grünstadt (ots)

Am Donnerstag den 04.01.2024 kontrollierte eine Streife der Polizeiinspektion Grünstadt gegen 08:00 Uhr einen 43-jährigen Mann aus Viernheim. Der Mann war zuvor mit einem Pkw unterwegs. In der Kontrolle händigte der Viernheimer seine britische Fahrerlaubnis aus. In der Kontrolle konnte durch die Beamten festgestellt werden, dass der Fahrzeugführer bereits seit wenigen Jahren in Deutschland wohnhaft ist und dieser nach einem Aufenthalt von sechs Monaten seine Fahrerlaubnis in eine deutsche Fahrerlaubnis hätte umtragen lassen müssen. Grund hierfür ist, da Großbritannien nicht in der EU ist. Ein Strafverfahren hinsichtlich des Führens eines Kraftfahrzeuges ohne Fahrerlaubnis wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell