POL-PDNW: Aus Fehlern wird man klug...

Dieses Sprichwort trifft wohl nicht auf einen 25-Jährigen aus Neustadt/W. zu, welcher am 04.01.2024 um 10:10 Uhr in der Straße Am Speyerbach in 67433 Neustadt/W. mit dem Citroen seiner Bekannten einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Während der Kontrolle wurde nämlich bekannt, dass der Mann schon mehrmals mit dem Fahrzeug seiner Bekannten gefahren ist, obwohl dieser nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Ferner stand der 25-Jährige am heutigen Tag unter dem Einfluss von Cannabis. Daher wurde dem Fahrer eine Blutprobe entnommen und das Fahrzeug mit dem Ziel der Einziehung sichergestellt. Nun kommt auf den Neustadter erneut ein Strafverfahren, sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen der Trunkenheitsfahrt zu. Auch die Bekannte erwartet erneut ein Verfahren wegen des Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Zudem wird die Führerscheinstelle über den Vorfall informiert.

