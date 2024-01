Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Wohnungsbrand

Ebertsheim (ots)

Am Dienstag den 04.01.2024 kam es gegen 03:50 Uhr zu einem Brand in einem Einfamilienhaus in der Neugasse in Ebertsheim. Das Feuer brach im Wohnzimmer aus, in welchem auch der größte Sachschaden entstand. Die eingetroffene Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Der Rauch und die Hitze setzten aber zuvor auch den anderen Räumen im Haus stark zu. Da die Bewohnerin, welche von angebrachten Rauchmeldern aus dem Schlaf gerissen wurde, Rauch einatmete, wurde sie zur medizinischen Versorgung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Die Brandursache ist bisher unklar. Die Kriminalinspektion in Neustadt an der Weinstraße hat die Ermittlungen aufgenommen.

