Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Auffälliges Verhalten führt zu Drogenfund und Strafanzeige

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 03.01.2024 um 13:30 Uhr konnte eine eingesetzte Streifenwagenbesatzung einen ihnen bekannten 40-jährigen Neustadter im Stadtgebiet Neustadt/W. feststellen, welcher unvermittelt beim Erkennen der Beamten von seinem Fahrrad stieg, dieses abschloss und in sein Wohnanwesen verschwand. Der Mann wurde hiernach in seiner Wohnung aufgesucht. Hierbei teilte dieser mit, dass er am heutigen Morgen Amfetamine konsumiert hat. Des Weiteren ergab sich der Verdacht, dass er weitere Drogen in seiner Wohnung aufbewahrt. Daher wurde die Wohnung im weiteren Verlauf durchsucht. Die Durchsuchung führte zum Auffinden von Ecstasy und Amfetamine, welche letztlich sichergestellt wurden. Den Neustadter erwartet nun eine Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das BtMG. Ferner wird die zuständige Führerscheinstelle über den Sachverhalt informiert.

