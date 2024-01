Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Ohne Führerschein und unter Drogen zum Bäcker

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 03.01.2024 um 10:30 Uhr wurde ein 25-Jähriger aus Neustadt/W. in der Spitalbachstraße in 67433 Neustadt/W. mit einem Fiat einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der junge Fahrer war zu diesem Zeitpunkt laut eigner Aussage auf dem Weg zu einem nahegelegenen Bäcker. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Nstadter nicht im Besitz eines Führerscheines ist und unter dem Einfluss von Kokain stand. Daher wurde diesem eine Blutprobe entnommen und der Fahrzeugschlüssel an einen Bekannten ausgehändigt. Nun muss sich der 25-Jährige wegen mehreren Strafverfahren, sowie wegen der begangenen Trunkenheitsfahrt verantworten. Ferner wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall informiert. Den Halter des Fiats erwartet ebenfalls eine Strafanzeige zu, da dieser zuließ, dass der junge Mann das Fahrzeug führte.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell