Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unter Alkoholeinfluss Fahrzeug geführt

Meckenheim (ots)

Am 06.01.2024 gegen 01:25 Uhr wurde in der Rödersheimer Straße in 67149 Meckenheim ein Fahrzeug einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der anschließenden Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit des 34-jährigen Fahrzeugführers konnte deutlicher Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Ein anschließend durchgeführter Test ergab einen Wert von 1,74 Promille. Aus diesem Grund wurde dem 34-Jährigen Neustadter eine Blutprobe entnommen und der Führerschein zum Zwecke der vorläufigen Entziehung beschlagnahmt. Die Fahrzeugschlüssel wurden an einen Bekannten ausgehändigt. Nun muss sich der verantwortliche Fahrzeugführer in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten. Weiter wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

