BPOLI MD: Bundespolizei in Sachsen-Anhalt beteiligt sich an der 7. "Rail-Action-Week"

Magdeburg/ Halle (Saale) (ots)

Vom 25. September bis zum 2. Oktober 2023 fand eine gemeinsam koordinierte Aktion der europäischen Bahn- und Transport-Polizeien im Rahmen des Netzwerkes "RAILPOL" statt. Hierbei wurden europaweit Schwerpunktmaßnahmen zur Abwehr bahnspezifischer Gefahren und Präventionseinsätze durchgeführt. Daran beteiligte sich die Bundespolizeiinspektion Magdeburg mit intensiven Maßnahmen und bezog die Sicherheitsmitarbeiter der Bahn mit ein. Insbesondere wurden vermehrt Bahnübergänge überwacht, wobei es zu keinen Verstößen kam. Jedoch wurden in einer geringen Anzahl Personen festgestellt, welche Gleisanlagen unerlaubt betraten beziehungsweise überquerten. Diese wurden durch die Bundespolizisten angesprochen, über die Gefahren, in die sie sich gedankenlos begeben hatten, aufgeklärt und zum Teil sanktioniert. Ferner kam es zu insgesamt 9 festgestellten Beschädigungen an Bahnanlagen durch Vandalismus, insbesondere festgestellte Graffiti an den Zügen. Zudem überprüften die Bundespolizisten neuralgische Punkte bei denen es keine Beanstandungen zu verzeichnen gab. Die Präventionsbeauftragten der Bundespolizei führten mehrere Veranstaltungen durch und sensibilisierten insgesamt 48 Seniorinnen und Senioren über die Gefahren im Bahnbereich. Resümierend kann von einem erfolgreichen Einsatz gesprochen werden, wobei es nur zu wenigen Feststellungen kam. Entsprechend bedankt sich die Bundespolizei bei den Nutzern der Bahn in Sachsen-Anhalt für ihr verantwortungsvolles und in den meisten Fällen korrektes Verhalten.

