Polizei Hagen

POL-HA: Öffentlichkeitsfahndung wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Diebstahls - Wer kennt diesen Mann?

Hagen (ots)

Ein bislang unbekannter Tatverdächtiger stahl am 26.06.2023 Parfüm aus der Filiale eines Drogeriemarktes in der Innenstadt. Der Ladendetektiv des Geschäftes in der Hohenzollernstraße verfolgte den Dieb, der während der Flucht seinen Rucksack mit dem Diebesgut wegwarf und entkommen konnte. Eine Auswertung der Videoaufzeichnungen zeigte, dass der Unbekannte an mehreren aufeinanderfolgenden Tagen Parfüm mit einem Gesamtwert von über 2.000 Euro stahl. Zur Veröffentlichung der Aufnahmen liegt nun ein richterlicher Beschluss vor. Die Polizei Hagen nimmt Hinweise zur Identität oder zum Aufenthaltsort des Mannes unter er Rufnummer 02331-986 2066 entgegen. (sen)

Über den folgenden Link gelangen Sie zu dem Foto:

https://polizei.nrw/fahndung/120405

