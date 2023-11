Polizei Hagen

POL-HA: Streit zwischen zwei Männern in Haspe - 19-Jähriger greift 18-Jährigen mit Gürtel und abgebrochener Glasflasche an

Hagen-Haspe (ots)

Bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern griff ein 19-Jähriger einen 18-Jährigen am Mittwochabend (22.11.2023) in Haspe mit einem Gürtel und einer abgebrochenen Glasflasche an. Gegen 21.30 Uhr hielten sich die beiden Männer an einer Bushaltestelle im Bereich der Vollbringstraße / Voerder Straße auf. Zunächst entstanden verbale Streitigkeiten zwischen dem 19-Jährigen und dem 18-Jährigen, die sich im weiteren Verlauf zu einer handfesten Auseinandersetzung entwickelten. Dabei schlug der 19-jährige Angreifer mit einem Gürtel auf sein Gegenüber ein und warf eine abgebrochene Glasflasche nach ihm. Dabei wurde der 18-Jährige leicht verletzt. Da sich der 19-Jährige auch durch die eingesetzten Polizeibeamten nicht beruhigen ließ, legten diese ihm Handschellen an und brachten ihn zum Polizeigewahrsam. Die Kripo ermittelt nun wegen der Gefährlichen Körperverletzung gegen den Mann. (sen)

