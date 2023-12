POL-PDLU: Speyer - Unfall mit verletztem Pedelecfahrer

Bobenheim-Roxheim (ots) - Am 27.12.2023, in der Zeit von 13.30 Uhr bis 15.30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter einen schwarzen E-Scooter, welcher mittels eines Kabelschlosses gesichert an der Ladestation eines Einkaufszentrums im Südring stand. Der Schaden wird auf etwa 1300 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache ...

