Polizei Hagen

POL-HA: Falscher Pflegedienstmitarbeiter erbeutet Goldschmuck

Hagen-Wehringhausen (ots)

Am Dienstag (26.03.) erhielt eine 80-Jährige gegen 15.45 Uhr Besuch von einem angeblichen Pflegedienstmitarbeiter. Der Mann habe der in der Leopoldstraße wohnhaften Hagenerin gesagt, dass er mehrere Tests mit ihr machen müsse. Die Seniorin ließ ihn deshalb in ihre Wohnung. Dem Mann gelang es, unbemerkt Goldschmuck zu entwenden. Erst später merkte die 80-Jährige, dass sie bestohlen wurde. Am Mittwoch erstattete sie Anzeige bei der Polizei. Sie konnte den Täter wie folgt beschreiben: ca. 30 bis 40 Jahre alt, ca. 175 cm groß, schlank, marokkanischer Phänotypus, schwarze kurze Haare, dunkle Kleidung. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 um Zeugenhinweise.

Die Polizei Hagen warnt:

Bitte lassen Sie keine Ihnen unbekannte Person in die Wohnung. Öffnen Sie Ihre Tür nicht sofort - legen Sie nach Möglichkeit immer den Sperrbügel oder die Sicherheitskette an, um ein ungewolltes Eindringen in Ihr Zuhause zu verhindern.

Alternativ können Sie Besucher auch vor dem Öffnen durch den Türspion/durch ein Fenster anschauen. Sofern vorhanden, nutzen Sie Ihre Türsprechanlage.

Lassen Sie sich von Personen, die sich als Pflegedienst-Mitarbeiter ausgeben, einen Ausweis zeigen. Achten Sie darauf, ob es sich um die Firma handelt, die Ihre Pflege übernommen hat. Rufen Sie im Zweifelsfall bei Ihrem Pflegedienst an, um sich rückzuversichern.

Nutzen Sie die Hilfe von Nachbarn. Rufen Sie diese an, wenn unbekannte Besucher vor Ihrer Tür stehen und Sie unsicher sind. Bitten Sie Besucher zu einem späteren Zeitpunkt wiederzukommen, wenn eine Ihrer Vertrauenspersonen anwesend ist.

Jemand möchte sich Zutritt zu Ihrer Wohnung verschaffen? Dann wehren Sie sich notfalls auch energisch. Sprechen Sie die Person laut an und rufen Sie um Hilfe.

Auch Angehörige, Nachbarn oder Bekannte von älteren Menschen können Seniorinnen und Senioren unterstützen: Bieten Sie Ihre Hilfe an. Es ist hilfreich zu wissen, dass Sie zur Sicherheit dazukommen, wenn fremde Personen an der Wohnungstür eines älteren Menschen stehen. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell