Ulm (ots) - Um 17.50 Uhr meldete ein 39-Jähriger am Samstag der Polizei in der Ehinger Straße eine stark betrunkene männliche Person, die mit ihrem BMW davongefahren war. Der Zeuge fuhr dem Betrunkenen hinterher und lotste so die Polizei zu dem Betrunkenen. In der Markstraße stellte der 46-jährige Fahrer dann ...

mehr