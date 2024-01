Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Herbrechtingen - Gas mit Bremse verwechselt

Zwei Fußgänger werden zum Glück nur leicht verletzt

Ulm (ots)

Am Samstag wurde die Polizei um 17 Uhr zum Parkplatz eines Discounters im Zeppelinweg gerufen. Der Grund hierfür war, dass ein 79-Jähriger beim Ausparken mit seinem BMW die Bremse mit dem Gas verwechselt hatte. Er krachte mit seinem Auto rückwärts in den Eingangsbereich des Supermarktes. Im selben Moment befanden sich eine 36-jährige Mutter und ihr 12-jähriger Sohn im Eingangsbereich. Sie wurden beide von dem BMW erfasst. Zum Glück wurden sie nicht schwer verletzt, sie kamen aber vorsorglich in eine Klinik. Der 79-Jährige Autofahrer musste von der Feuerwehr mit schwerem Gerät aus seinem Auto befreit werden, da durch den Aufprall das Fahrzeug so sehr beschädigt war, dass ein normales Aussteigen nicht mehr möglich war. Weiterhin wurde der Eingangsbereich des Discounters erheblich beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 35.000 Euro. Der BMW-Fahrer sieht nun einer Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung entgegen. Außerdem wird die Führerscheinstelle über den Vorfall informiert.

+++++++++++++++++++++ 0080489

Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum / Me, Tel: 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell