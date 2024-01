Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Niemand verletzt aber drei Autos kaputt

Ulm (ots)

Am Freitagabend, um 17.55 Uhr, wollte eine 56-Jährige bei der Polizeischule nach links auf die Nordwestumfahrung, K7532, in Richtung Warthausen auffahren. Dabei beachtete sie den auf der Vorfahrtsstraße aus dieser Richtung kommenden Volvo nicht. Sie stieß mit ihrem Mercedes gegen diesen. Der Volvo wurde seinerseits nach links abgewiesen, wo er einen auf der Linksabbiegerspur wartenden Mercedes streifte. Alle Autoinsassen blieben unverletzt. Am Mercedes der Unfallverursacherin entstand ein Totalschaden in Höhe von 5.000 EUR, am Volvo ein Sachschaden in Höhe von 10.000 EUR und an dem wartenden Mercedes in Höhe von 1.000 EUR.

+++++++++++++++++++ 75771

Polizeiführer vom Dienst (WE) Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell