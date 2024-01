Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaustein - Brandalarm im Schwimmbad

Ulm (ots)

An Löschwasser hätte es nicht gemangelt als die Feuerwehr am Freitagabend gegen 18.30 Uhr zum Bad Blau ausrückte. Ein Brandmelder hatte ausgelöst. Vor Ort konnte kein Feuer und auch kein Rauch festgestellt werden. Der auslösende Melder wurde in einer Decke freigelegt. Bis Entwarnung gegeben werden konnte wechselten die Badegäste in die daneben liegende Lix-Sporthalle. Nach 15 Minuten konnten sie wieder zurück ins Bad. Um 19.45 Uhr ging dann erneut ein Alarm runter. Auch hier konnte die Feuerwehr Blaustein nichts gefährliches feststellen. Sie war mit 25 und beim zweiten Einsatz mit 14 Mann vor Ort.

