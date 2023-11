Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 231107 - 2044 Frankfurt - Sachsenhausen: Versuchter Handtaschenraub - Drei junge Männer festgenommen

Frankfurt (ots)

(dr) In der Nacht zu Dienstag (07.11.2023) kam es am Schaumainkai zu einem versuchten Handtaschenraub. Doch rechneten die Täter nicht damit, auf ein "Pärchen" Zivilbeamte zu stoßen, was letztlich zur Festnahme der drei Männer im Alter von 21 (2) und 29 Jahren führte.

Eine Zivilstreife bemerkte gegen 03:30 Uhr im Bereich Kurt-Schumacher-Straße / Berliner Straße vier junge Männer, welche sich in der Manier von Taschendieben nach Tatgelegenheiten umschauten. Die Beamten blieben an den Verdächtigen dran, die sich zu Fuß vom Allerheiligenviertel in Richtung Ignatz-Bubis-Brücke begaben. Angekommen in Sachsenhausen suchten die Männer das Mainufer auf und wurden auf ein "Pärchen" aufmerksam. Sie näherten sich der Frau und ihrem Begleiter an und versuchten zunächst Kontakt aufzubauen. Doch im weiteren Verlauf begann einer von ihnen die Frau zu schubsen, während ein anderer ihr die Handtasche entreißen wollte. Niemand von ihnen rechnete wohl damit, dass es sich bei dem "Pärchen" um weitere Zivilbeamte handelte, welche sich nun als Polizisten zu erkennen gaben. Als die renitenten Männer die anschließende Aufforderung, sich auf dem Boden zu legen, ignorierten, kam es zum polizeilichen Einsatz von Pfefferspray. Daraufhin ergriff das Quartett die Flucht.

Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen gelang es Polizeibeamten, drei der vier Täter im Alter von 21 (2) und 29 Jahren festzunehmen, die jedoch Widerstand leisteten und sich dabei verletzten. Die Polizeibeamtin wurde ebenfalls verletzt, konnte ihren Dienst aber fortsetzen.

Nach medizinischer Behandlung ging es für die drei festgenommenen Männer in die Haftzellen des Polizeipräsidiums. Sie sollen morgen dem Haftrichter vorgeführt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell