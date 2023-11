Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 231106 - 2042 Frankfurt

Offenbach

Griesheim

Büttelborn: Ermittlungserfolg nach Einbruch bei Juwelier - Polizei nimmt vier Tatverdächtige fest - - Bezug zur Meldung Nr. 2038 v. 05.11.23

Frankfurt (ots)

(dr) Wie in den Medien bekannt, kam es im Zeitraum von Freitag (3. November 2023) auf Samstag (4. November 2023) in der Kaiserstraße zu einem Einbruchsdiebstahl zum Nachteil eines Juweliergeschäftes, bei dem unbekannte Täter Schmuck im Wert von ca. 500.000 Euro erbeuten konnten.

Durch intensiv geführte kriminalpolizeiliche Ermittlungen und Fahndungsmaßnahmen gelang es nun Frankfurter Zivilfahndern mit Unterstützung aus Darmstadt am gestrigen Sonntag, den 5. November 2023, im südhessischen Griesheim sowie in Büttelborn vier Tatverdächtige festzunehmen. Ebenso stellte die Polizei mehrere Kilogramm an Schmuck sicher, die möglicherweise aus dem Einbruch stammen.

Bereits am Samstagabend wurden Fahnder auf ein Fahrzeug mit mehreren verdächtigen Personen aufmerksam, welches sie zu einer Garage nach Offenbach und einem Apartmentkomplex nach Griesheim führte.

Im Rahmen der umfassenden Ermittlungen (u.a. der Videoauswertung aus dem Einbruchsdiebstahl) erhärteten sich tags darauf die Verdachtsmomente gegen die Verdächtigen als mögliche Täter des Einbruchs, sodass die Beamten beide Orte weiter im Blick behielten.

In der Folge hefteten sie sich an vier Verdächtige, die das Apartment verließen und sich mit zwei Autos entfernten. Wenig später stoppten sie die Fahrzeuge in Griesheim und Büttelborn und nahmen die Insassen, vier Männer im Alter von 35, 39, 50 und 51 Jahren, fest.

Bei der darauffolgenden Durchsuchung der Fahrzeuge konnten umfangreiche Beweismittel beschlagnahmt werden, unter anderem die mutmaßliche Tatkleidung sowie eine große Anzahl an Schmuckstücken. Die Durchsuchung der Garage in Offenbach verlief ergebnislos, jedoch fanden die Beamten in einem Apartment in Griesheim mutmaßliches Einbruchswerkzeug und beschlagnahmten dieses ebenfalls.

Für die vier Tatverdächtigen ging es nach ihrer Festnahme in die Haftzellen des Polizeipräsidiums. Sie sollen heute dem Haftrichter vorgeführt werden. Die Ermittlungen der Frankfurter Kriminalpolizei, insbesondere zu dem sichergestellten Schmuck dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell