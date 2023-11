Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 231105 - 2039 Frankfurt - Innenstadt: Versuchtes Tötungsdelikt

Frankfurt (ots)

(th) Am Sonntag, den 05. November 2023 kam es gegen 03.15 Uhr zu einem versuchten Tötungsdelikt in der Innenstadt. Ein Mann wurde schwer verletzt, die Täter festgenommen.

Gegen 03.15 Uhr kam es in der B-Ebene der Konstablerwache zunächst zu verbalen Streitigkeiten zwischen den Beschuldigten, einer 18-jährigen Frau und einem 21-jährigen Mann, sowie den Geschädigten, zwei 28 und 27 Jahre alten Männern. Die Streitigkeiten verlagerten sich sodann nach oben in den Bereich der Konstablerwache und mündeten dort in eine körperliche Auseinandersetzung zwischen den Beteiligten. Im Verlauf dieser Auseinandersetzung stach die 18-jährige Beschuldigte auf die beiden Opfer ein. Der 28-Jährige wurde dadurch schwer, der 27-Jährige leicht verletzt. Die Beschuldigten flüchteten zunächst, konnten aber im unmittelbaren Umfeld festgenommen werden. Sie sollen heute dem Richter vorgeführt werden. Beide Geschädigte wurden mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell