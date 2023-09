Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein

FW-LFVSH: Weltrekord in Schleswig-Holstein: 120 Jugendfeuerwehren verlegen längste wasserfördernde Schlauchleitung entlang des Elbe-Lübeck-Kanals

Kiel (ots)

In einer Gemeinschaftsaktion haben sich rund 120 Jugendfeuerwehren aus vier schleswig-holsteinischen Kreisen und einer Stadt zusammengetan, um am 07.10.2023 einen ehrgeizigen Weltrekordversuch zu starten. Ihr Ziel: die Errichtung der längsten wasserfördernden Schlauchleitung der Welt, die sich über eine Strecke von 66 Kilometern entlang des Elbe-Lübeck-Kanals erstreckt. Unterstützung erhalten die Jugendfeuerwehren von Einsatzabteilungen und weiteren Hilfsorganisationen. Das Vorhaben wird im Rahmen des 150-jährigen Jubiläums des Landesfeuerwehrverbandes Schleswig-Holstein stattfinden und verspricht ein spektakuläres Ereignis zu werden.

Der Startschuss für diese Aktion erfolgt im Kreis Herzogtum Lauenburg, von wo aus einige tausend Schläuche entlang des Kanals durch die Kreise Herzogtum-Lauenburg, Segeberg, Stormarn, Ostholstein und der Stadt Lübeck bis zur Endstation in Lübeck bei der Firma Dräger verlegt werden. Diese Schlauchleitung wird nicht nur die Zusammenarbeit der Jugendfeuerwehren aus verschiedenen Regionen Schleswig-Holsteins demonstrieren, sondern auch einen neuen Weltrekord darstellen, der im Buch der Weltrekorde (RID - Rekord Institut für Deutschland) festgehalten werden soll.

Die Aktion wird von rund 2200 Jugendfeuerwehrmitgliedern, ihren Betreuern und zahlreichen freiwilligen Helfern unterstützt. Um diesen historischen Moment festzuhalten, wird eine Fliegereinheit (Feuerwehr-Flugdienst Holstein) den Versuch aus der Luft beobachten und somit sicherstellen, dass jede Etappe dieses Ereignisses betrachtet wird.

Die offizielle Zeugenschaft für den Weltrekordversuch werden Landesbrandmeister Frank Homrich und der Landrat des Kreises Herzogtum-Lauenburg, Dr. Christoph Mager, übernehmen. Die Organisatoren laden herzlich dazu ein, Zeuge dieses historischen Ereignisses zu werden und die Jugendfeuerwehren bei ihrem Weltrekordversuch entlang des Elbe-Lübeck-Kanals zu unterstützen.

Ebenfalls herzlich eingeladen sind die Vertreterinnen und Vertreter der Presse. Bitte melden Sie sich bei der Pressesprecherin des Landesfeuerwehrverbandes Schleswig-Holstein, Mareike Dahms (ehem. Falz), vorher an, um die Uhrzeit und den Treffpunkt abzustimmen. Zeitplan: Um 9.00 Uhr beginnen die Jugendfeuerwehren an ihren jeweiligen Abschnitten mit dem Aufbau der Wasserleitung. "Wasser Marsch" heißt es sobald aufgebaut ist. Glückt der Weltrekordversuch, wird die 66 km lange B-Schlauchleitung komplett gefüllt sein und irgendwann in der Zeit von 10.00 bis 11.30 Uhr in Lübeck bei der Firma Dräger aus dem Schlauch spritzen. Im Anschluss treffen sich alle Teilnehmenden (ca. 13.00 bis 15.00 Uhr) in Mölln (Auf dem Schulberg 1) zum gemeinsamen Essen und Abschlussfoto.

