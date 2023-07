FW-LFVSH: 700 Teilnehmerinnen und Teilnehmer freuen sich auf eine Woche Zeltlager in Tydal/Eggebek (Medieneinladung)

Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein

FW-LFVSH: 700 Teilnehmerinnen und Teilnehmer freuen sich auf eine Woche Zeltlager in Tydal/Eggebek

Eggebek/Kiel

Eggebek/Kiel - Am Samstag, 29. Juli 2023 fällt der Startschuss zum 15. Landeszeltlager der Schleswig-Holsteinischen Jugendfeuerwehr (SHJF). Bis zum 05. August 2023 erwartet die insgesamt 700 Teilnehmenden aus 40 Jugendgruppen eine Woche voller Aktivitäten. Als Schirmherr konnte Ministerpräsident Daniel Günther gewonnen werden, der es sich nicht nehmen lässt, am 02. August 2023 dem Zeltlager einen Besuch abzustatten und selbst Zeltlagerluft zu schnuppern. Daniel Günther wird das Zeltlager voraussichtlich zwischen 14 und 15.30 Uhr besuchen.

"Jugendfeuerwehr bedeutet nicht nur Technik, sondern Spaß, eine tolle Gemeinschaft und spannende Aktivitäten. All das erleben die 40 Gruppen aus ganz Schleswig-Holstein in unserem Zeltlager", freut sich der Landesjugendfeuerwehrwart Sascha Keßler. Neben 39 Jugendfeuerwehrgruppen wird auch eine Jugendgruppe des THW am Zeltlager teilnehmen. Im Wochenverlauf wird den Teilnehmenden ein abwechslungsreiches Programm geboten. Neben zahlreichen Workshops stehen Teamwettbewerbe und sportliche Aktivitäten auf dem Programm. (Den genauen Programmablauf entnehmen Sie dem Anhang.)

Das Zeltlager ist eingebunden in die Jubiläumsaktivitäten des Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein (LFV SH), der in diesem Jahr sein 150-jähriges Bestehen feiert.

Wir möchten Sie, alle Medienvertreterinnen und -vertrter, herzlich einladen, über unser Zeltlager zu berichten und würden uns sehr über einen Besuch freuen. Die Veranstaltungseröffnung am 29. Juli startet um 20 Uhr auf dem Platz des Zeltlagergeländes in Tydal. Wir freuen uns aber auch an jedem anderen Tag über Ihren Besuch.

Bitte geben Sie uns (Mareike Falz oder Rüdiger König) eine kurze Info darüber, wann Ihnen ein Besuch auf dem Landeszeltlager am besten passen würde.

Adresse des Landeszeltlagers: Tüdal 1, 24852 Eggebek

Ansprechpartnerin LFV SH:

Mareike Falz (0431) 2000-8216 oder 015789343188 m.falz@lfv-sh.de

Ansprechpartner vor Ort:

Rüdiger König 0151) 17277513

Informationen zum Zeltlager: www.shjf.de/landeszeltlager-2023

Über die Schleswig-Holsteinische Jugendfeuerwehr:

Die Jugendfeuerwehr Schleswig-Holstein ist eine starke Gemeinschaft von Jungen und Mädchen, die sich gemeinsam Herausforderungen und Wettbewerben stellen. Sie treffen sich zu Ausbildungsabenden, auf Ausflügen, bei Sportturnieren und in Zeltlagern, um gemeinsam eine Menge Spaß zu haben und dem Thema Feuerwehr näherzukommen. Heutige Jugendfeuerwehrmitglieder sind die Feuerwehr-Einsatzkräfte von morgen und bilden eine der wichtigsten Säulen für die Nachwuchsgewinnung der Feuerwehren. Mittlerweile gibt es mehr als 450 Jugendfeuerwehren mit über 10.000 Mitgliedern im Land - von List bis Lauenburg und Helgoland bis Fehmarn. Die Jugendfeuerwehr ist für Jugendliche zwischen 10 und 18 Jahren, für die Ehrenamt, Verantwortung und Gemeinsinn nicht nur Worte, sondern gelebter Alltag sind.

