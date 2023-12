Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Hubwagen entwendet- Zeugensuche

Ilmenau (ots)

In der Zeit zwischen dem 15. Dezember und 18. Dezember gelangten ein oder mehrere Unbekannte widerrechtlich in eine Lagerhalle im Bereich "Am Vogelherd". Anschließend entwendeten der oder die Täter einen elektrischen Hubwagen der Firma "Lindig" im Wert von ungefähr 5.000 Euro. Zeugen zum Sachverhalt werden gebeten sich mit der Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0333296/203) in Verbindung zu setzen. (jd)

