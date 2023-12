Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Gartenanlage- Zeugensuche

Arnstadt (ots)

Gleich mehrere Gartenhäuser einer Gartenanalage in der Straße "Am Dornheimer Berg" öffneten ein oder mehrere bislang unbekannte Personen gewaltsam. Der Wert des Beuteguts kann noch nicht abschließend beziffert werden. Der entstandene Sachschaden an den Gartenhütten wird auf insgesamt 1.500 Euro geschätzt. Die Tatzeit liegt zwischen dem 20. Dezember, 08.00 Uhr und gestern, 07.30 Uhr. Hinweise zu Täter oder Tatgeschehen nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0333405/2023) entgegen. (jd)

