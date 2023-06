Polizei Bochum

POL-BO: Radfahrer (11) fährt in geparktes Auto - Polizei sucht Zeugen

Bochum (ots)

Nach einem Verkehrsunfall in Eppendorf, bei dem ein elfjähriger Junge aus Bochum mit seinem Fahrrad in ein geparktes Auto gefahren ist, sucht die Polizei Zeugen. Vor allem der Autofahrer, der zur Unfallzeit an der Örtlichkeit unterwegs war, wird gebeten, sich zu melden.

Das Kind war am Freitag, 23. Juni, gegen 15.30 Uhr gemeinsam mit zwei Freunden auf der Holzstraße in Richtung Eppendorfer Straße unterwegs. In Höhe der Hausnummer 53 wollten die Radfahrer von der rechten Fahrbahnseite nach links auf den Fußgängerweg abbiegen. Zeitgleich näherte sich von hinten ein Auto.

Während seine Freunde die Straße bereits überquert hatten, verlor der elfjährige Bochumer beim Abbiegen die Kontrolle über sein Fahrrad und kollidierte mit einem geparkten Auto. Der Junge wurde leicht verletzt zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Das Verkehrskommissariat ermittelt und bittet den Autofahrer sowie weitere Zeugen, sich unter der Rufnummer 0234 909-5206 zu melden.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell