POL-BO: Raub im Bochumer Hauptbahnhof: Kripo sucht zwei junge Räuber

Herne (ots) - Wie bereits berichtet, kam es am Dienstag, 27. Juni, gegen 20.30 Uhr zu einem Brand in einer Kleingartenanlage in Herne, bei dem zwei Personen lebensgefährlich verletzt wurden ( https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11530/5545456 ) Am Abend des 28. Juni (Mittwoch) verstarb die 20-jährige Hernerin im Krankenhaus. Die Ermittlungen der eingesetzten ...

