Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Berauscht

Gotha (ots)

In der zurückliegenden Nacht führt die Polizei Verkehrskontrollen in der Gothaer Straße durch. Hierbei kontrollierten die Beamten eine 23-jährige Fahrerin eines Audi. Ein durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf Amphetamin/Methamphetamin. Um die Weiterfahrt zu unterbinden, wurde der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Eine Blutentnahme wurde in einem Krankenhaus durchgeführt und ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen die 23-Jährige eingeleitet. (jd)

