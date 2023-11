POL-PDLD: Landau - Über offene Tür eingedrungen - Zeugen gesucht

Landau (ots) - Am 22.11.2023 gerieten gegen 22:20 Uhr ein 20-Järiger und ein 34-Jähriger in Landau in der Reiterstraße vor einem Imbissrestaurant in Streit. Im Rahmen des Streites warf der 34-Jähriger einen gläsernen Salzstreuer nach dem 20-Jährigen. Glücklicherweise verfehlte dieser sein Ziel. Der Salzstreuerwerfer konnte im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen in der Friedrich-Ebert-Straße in Landau angetroffen ...

