POL-PDLD: Landau - 30 Prozent zu viel geladen

Knöringen/A65 (ots) - Am 22.11.2023 befuhr ein 32-jähriger Audi-Fahrer gegen 06:30 Uhr die A65 in Fahrtrichtung Karlsruhe. In Höhe von Knöringen kam dieser ohne Fremdeinwirkung nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem im Grünstreifen befindlichen Verkehrsschild. Die Schadenshöhe beträgt circa 5000 Euro. Der Audi-Fahrer gab an, dass es zu dem Unfall gekommen sei, da ihm schwarz vor Augen wurde. ...

