Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wörth - spektakulärer Verkehrsunfall

Bild-Infos

Download

Wörth am Rhein (ots)

Ein 18 Jahre alter Fahranfänger befuhr am 22.11.23 gegen 21:30h die B9 aus Richtung Germersheim und wollte nach Wörth abfahren. In der Rechtskurve der Ausfahrt fuhr er aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit geradeaus über die komplette Grünfläche. Am Übergang von Grünfläche zur asphaltierten Auffahrt der B9 wurde das Fahrzeug in die Luft geschleudert, flog über die Straße, setzte auf der gegenüberliegenden Leitplanke auf und kam im Gestrüpp in ca. 20m Tiefe zum Stehen. Der junge Fahrer konnte sich selbstständig und unverletzt aus seinem Fahrzeug befreien und Hilfe anfordern. Hinweise auf Substanzmissbrauch oder Ablenkung bei der Fahrt ergaben sich bei dem Unfallverursacher im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen bisher nicht. Zur Bergung des Fahrzeugs war ein Großaufgebot von freiwilliger Feuerwehr und ein Abschleppdienst im Einsatz. Durch die Straßenmeisterei musste die Anschlussstelle für ca. drei Stunden gesperrt werden. Ein Rettungsdienst war zur vorsorglichen Untersuchung des jungen Mannes ebenfalls vor Ort. Der Sachschaden dürfte sich auf ca. 8000 Euro belaufen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell