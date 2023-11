Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wörth - Reifenpanne entlarvt Mann ohne Führerschein

Wörth am Rhein (ots)

Ein Verkehrsteilnehmer meldete der Polizei am 22.11.23 gegen 22:30h ein Fahrzeug, welches in Schrittgeschwindigkeit und eingeschaltetem Warnblinker die Hanns-Martin-Schleyer-Straße befuhr und an einer Tankstelle anhielt. Bei der anschließenden Kontrolle durch eine Polizeistreife stellte sich heraus, dass der Fahrer eine Reifenpanne hatte und den Schaden an der Tankstelle beheben wollte. Bei der Überprüfung der Personalien des Fahrers wurde festgestellt, dass dieser nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet und eine Sicherheitsleistung erhoben. Ein Bekannter holte im Anschluss das Fahrzeug ab.

