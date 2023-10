Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 231030.4 Itzehoe: Randale im Schnellrestaurant endet auf der Polizeiwache

Itzehoe (ots)

Nachdem am Freitag (27.10.23) ein 37jähriger Mann ohne festen Wohnsitz bereits gegen 21 Uhr im Bereich eines Supermarktes an der Konsul-Rühmann-Straße randalierte und Personen bepöbelte, rückte eine Streife gegen 22 Uhr erneut aus. In einem Schnellrestaurant am Brookhafen setzte der Mann in aggressiver Form seine Pöbeleien fort. Polizeibeamte stellten den Mann wenig später in der Konsul-Rühmann-Straße und nahmen ihm mit auf die Polizeiwache. Bei der Gewahrsamnahme leistete der Mann erheblichen Widerstand und beleidigte die eingesetzten Beamten fortlaufend während der Maßnahme. Es erfolgte die Entnahme einer Blutprobe und eine Übernachtung in der Gewahrsamszelle. Polizeibeamte wurden bei dem Einsatz glücklicherweise nicht verletzt. Den Mann erwartet nun ein Verfahren wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und versuchter Körperverletzung.

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell