POL-IZ: 231030.2 Heide;Süderholm: Autofahrer kommt von der Fahrbahn ab mit 1,9 Promille

Heide (ots) - In der Zeit von Samstag (28.10.23) um 17 Uhr bis Sonntagnacht verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Landvogt-Johannsen-Straße. Sie hebelten die Terrassentür auf und gelangten so in die Räumlichkeiten. Im Erd- und Obergeschoss öffneten die Täter mehrere Schränke und Kommoden und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Aktuell ist das Stehlgut noch nicht ...

